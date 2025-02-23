Анчелотті — про матчі з Атлетіко в Лізі чемпіонів: Це буде красиво та цікаво

На нас чекає мадридське дербі в 1/8 фіналу ЛЧ.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті поділився думкою щодо результатів жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, згідно з якими його команда зустрінеться з Атлетіко Мадрид. Його слова наводить Sport.es.

"Ці матчі Ліги чемпіонів будуть важкими. Вони будуть красивими, цікавими та збалансованими. Ми зіграли внічию з Атлетіко в останніх двох зустрічах, а це означає, що якість команд однакова

Мадридське дербі — це завжди про пристрасть та жагу до перемоги, тому я очікую дуже важких матчів", — заявив Анчелотті.

Перший матч 1/8 фіналу ЛЧ між Реалом та Атлетіко відбудеться 4-го березня, о 22:00 за київським часом.