Мюллер — про двобій з Баєром в Лізі чемпіонів: Баєр є очевидним фаворитом, якщо прислухатися до думки німецьких експертів

Легенда Баварії не згодна з цією думкою.

Півзахисник мюнхенської Баварії Томас Мюллер відреагував на результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, згідно з якими його команда зустрінеться з леверкузенським Баєром. Цитує німця Media Bayern France.

"Баєр є очевидним фаворитом, якщо прислухатися до думки німецьких експертів. Будучи аутсайдерами, ми, очевидно, хочемо проявити себе. Що ж, подивимося, дорогі експерти, як воно буде насправді", — заявив Мюллер.

Зазначимо, що Баварія не знає смаку перемог у протистоянні з Баєром протягом останніх шести матчів в усіх турнірах.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів сезону-2024/25 відбудеться в Мюнхені.