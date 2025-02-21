Директор Реалу — про жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Буде непросто, але ми впевнені в наших гравцях

Мадридське дербі в ЛЧ.

Директор мадридського Еміліо Бутрагеньйо висловився про двобій з Атлетіко в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить Marca.

"Ми чудово знаємо один одного. Вони дуже сильні в обороні та добре діють в атаці. Це будуть два дуже непростих матчі, але ми впевнені в наших гравцях і знаємо, що означає цей турнір для нас.

Звичайно, календар неймовірно складний. Всі матчі будуть напруженими і потребуватимуть величезних зусиль. Потрібно добре підготуватися. Ми зробимо все можливе, щоб пройти до чвертьфіналу.

У нас було багато травмованих, але команда зуміла відновитися. Протистояння з Манчестер Сіті було приголомшливим, і тепер настає вирішальний момент. Календар дуже насичений, але ми будемо готові", — сказав Бутрагеньйо.