Слот: В особі ПСЖ ми зустрінемося з клубом зі справжнім єврокубковим родоводом

На нас чекає протистояння лідерів англійського та французького футболу.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про майбутні матчі із французьким ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт "червоних".

"На цьому етапі турніру рівень суперників буде дуже високим, і в особі ПСЖ ми зустрінемося з клубом зі справжнім єврокубковим родоводом.

Вони блискуче кваліфікувалися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів цього тижня після великої перемоги над Брестом, а також показали чудові результати в груповому етапі, перемігши Штутгарт, Манчестер Сіті, Жирону та Зальцбург.

Як і ми, ПСЖ лідирує у своїй лізі і зараз переживає тривалу серію без поразок. Це все говорить нам про те, з яким викликом нам доведеться зіткнутися, але це також виклик, на який ми чекатимемо з нетерпінням, знаючи, що ми повністю заслужили бути в 1/8 фіналу.

Звичайно, наш головний фокус зараз — це майбутні матчі в англійській Прем'єр-лізі з Манчестер Сіті в неділю, але ми робитимемо все можливе, щоб бути в найкращій формі, коли Ліга чемпіонів відновиться", — сказав Слот.

Перший матч між ПСЖ та Ліверпулем відбудеться 4-го березня, о 22:00 за київським часом.