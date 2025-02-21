Слот: В особі ПСЖ ми зустрінемося з клубом зі справжнім єврокубковим родоводом

21 лютого 2025

Арне Слот, getty images

На нас чекає протистояння лідерів англійського та французького футболу.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про майбутні матчі із французьким ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт "червоних".
"На цьому етапі турніру рівень суперників буде дуже високим, і в особі ПСЖ ми зустрінемося з клубом зі справжнім єврокубковим родоводом.
Вони блискуче кваліфікувалися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів цього тижня після великої перемоги над Брестом, а також показали чудові результати в груповому етапі, перемігши Штутгарт, Манчестер Сіті, Жирону та Зальцбург.
Як і ми, ПСЖ лідирує у своїй лізі і зараз переживає тривалу серію без поразок. Це все говорить нам про те, з яким викликом нам доведеться зіткнутися, але це також виклик, на який ми чекатимемо з нетерпінням, знаючи, що ми повністю заслужили бути в 1/8 фіналу.
Звичайно, наш головний фокус зараз — це майбутні матчі в англійській Прем'єр-лізі з Манчестер Сіті в неділю, але ми робитимемо все можливе, щоб бути в найкращій формі, коли Ліга чемпіонів відновиться", — сказав Слот.
Перший матч між ПСЖ та Ліверпулем відбудеться 4-го березня, о 22:00 за київським часом.

Джерело: ФК Ліверпуль

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