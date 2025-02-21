Еберль: Баварія та Баєр — дві найкращі німецькі команди на даний момент

Німецьке дербі в ЛЧ.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому суперником мюнхенської команди буде леверкузенський Баєр. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Баварія та Баєр — дві найкращі німецькі команди на даний момент, які вже подарували вболівальникам кілька захопливих матчів у цьому сезоні.

Раніше ми бачили, наскільки складно з ними грати. Ми зробимо все можливе, щоб пройти далі та порадувати наших вболівальників", — сказав Еберль.

Зазначимо, що Баварія не знає смаку перемог у протистоянні з Баєром протягом останніх шести матчів в усіх турнірах.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів сезону-2024/25 відбудеться в Мюнхені.