Дзанетті — про жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: У нас є всі передумови, щоб пройти далі

"Народна команда" в попередній стадії ЛЧ вже вибила один міланський колектив.

Віце-президент міланського Інтера Хав'єр Дзанетті прокоментував підсумки жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт "нерадзуррі".

"Наш шлях у Лізі чемпіонів був прекрасний, але тепер починається інший етап змагань.

Феєнорд — команда, яку варто поважати, адже ми бачили, що їм вдалося зробити на шляху до 1/8 фіналу. Ми підготуємося до обох матчів якнайкраще, і в нас є всі передумови, щоб пройти далі.

На нас лежить велика відповідальність, тому що ми — Інтер. Ліга чемпіонів — престижне змагання, і ми постараємося пройти якомога далі.

Ми знаємо, що означає бути чемпіонами Італії, але водночас є Ліга чемпіонів, у якій ми плануємо дійти до фіналу. Розуміємо, що це складно, але наша мета — пройти весь шлях, ми не можемо поставити один із турнірів у пріоритет", — сказав Дзанетті.

Перший матч між Феєнордом та Інтером відбудеться 4-го березня, о 22:00 за київським часом.