Реал став першим клубом, який в 22-й раз поспіль вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Королівський" клуб.

Мадридський Реал після перемоги у стиковому раунді Ліги чемпіонів над Манчестер Сіті (6:3 загальний рахунок протистояння), вийшов в 22-й раз поспіль до 1/8 фіналу турніру. Про це повідомляє статистичний портал Opta Sport.

За інформацією джерела, "вершкові" стали першим клубом, який вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у всіх сезонах з моменту появи цієї стадії змагань у сезоні-2003/2004.

Нагадаємо, крім Реала, за підсумками стикових матчів в 1/8 фіналу ЛЧ вийшли також Феєнорд, Брюгге, Баварія, Бенфіка, Боруссія Дортмунд, ПСЖ та ПСВ.