Гвардіола вперше в тренерській кар'єрі не зіграє в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Найважчий сезон в тренерській кар'єрі іспанця.

Манчестер Сіті за підсумками двоматчевого протистояння з мадридським Реалом (3:6) вилетів з Ліги чемпіонів на стадії стикового раунду.

Таким чином, головний тренер "містян" Пеп Гвардіола вперше в тренерській кар'єрі не зіграє в 1/8 фіналу головного клубного єврокубкового турніру.

Зазначимо, що з Барселоною та Баварією іспанський фахівець завжди доходив щонайменше до стадії півфіналу Ліги чемпіонів. На чолі Манчестер Сіті його найгіршим показником раніше була поразка в 1/8 фіналу турніру від Монако в сезоні-2016/2017.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола встановив особистий антирекорд за кількістю поразок протягом одного сезону.