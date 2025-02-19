Беллінгем дискваліфікований на наступний матч Ліги чемпіонів

В англійця перебір жовтих карток — він не зіграє в першій зустрічі 1/8 ЛЧ, якщо Реал туди пройде.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою в Іспанії на стадіоні Сантьяго Бернабеу зустрілися місцевий Реал Мадрид та англійський Манчестер Сіті.

На 38-й хвилині центральний півзахисник "вершкових" Джуд Беллінгем отримав жовту картку.

Це свідчить про те, що англієць пропустить наступну гру плей-оф ЛЧ через перебір попереджень, якщо Реал продовжить виступи в ЛЧ за підсумками протистояння з Ман Сіті).

Нагадаємо, матч-відповідь Реал Мадрид — Манчестер Сіті розпочався о 22:00 за київським часом. За підсумками першого тайму дубль Кіліана Мбаппе майже не залишає надій "містянам" на камбек. Перша зустріч команд завершилася перемогою "вершкових" із рахунком 3:2.