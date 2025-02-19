Анчелотті і Гвардіола ювілейним очним матчем вписали імена в історію Ліги чемпіонів

Вони перші тренери, які зіграли один проти одного 10 поєдинків у Лізі чемпіонів УЄФА.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою в Іспанії на стадіоні Сантьяго Бернабеу зустрілися місцевий Реал Мадрид та англійський Манчестер Сіті.

Як повідомляє Opta, наставник "вершкових" Карло Анчелотті та керманич "містян" Пеп Гвардіола увійшли в історію найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Італієць і іспанець стали першими тренерами в історії, які зіграли один проти одного в ЛЧ вже вдесяте. Вісім із цих дуелей відбулися, коли Анчелотті очолював мадридський Реал, а Гвардіола керував Манчестер Сіті. Ще два матчі датовані 2014 роком, коли Пеп керував мюнхенською Баварією.

Зазначимо, що у попередніх дев’яти поєдинках у Лізі чемпіонів підопічні Анчелотті святкували перемогу п'ять разів, двічі вигравали команди Гвардіоли, а ще дві зустрічі завершилися нічийними результатами.

Нагадаємо, матч-відповідь Реал Мадрид — Манчестер Сіті розпочався о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилася перемогою "вершкових" із рахунком 3:2.