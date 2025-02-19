Гвардіола пояснив відсутність Голанда в старті на вирішальний матч із Реалом Мадрид

Стан норвезького форварда на тлі нещодавнього пошкодження не є оптимальним.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою в Іспанії на стадіоні Сантьяго Бернабеу зустрілися місцевий Реал Мадрид та англійський Манчестер Сіті.

У стартовому складі "містян" на це важливе протистояння не з'явився зірковий форвард Ерлінг Голанд. Головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола перед стартом гри пояснив, чому норвежець залишився в запасі.

"Вчора Ерлінг трохи тренувався, але сьогодні вранці повідомив, що почувається не дуже добре… Тому ми вирішили обрати іншого гравця до стартового складу", — заявив Гвардіола.

Нагадаємо, матч-відповідь Реал Мадрид — Манчестер Сіті розпочався о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилася перемогою "вершкових" із рахунком 3:2.