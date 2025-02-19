Боруссія Дортмунд обмежилася нулями зі Спортінгом на шляху до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Лісабонський клуб не спромігся навіть на маленьку спробу гучно грюкнути дверима після розгрому в першій грі.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія приймала на своєму полі лісабонський Спортінг, не маючи жодного психологічного тиску через наявність комфортної переваги над суперником в три м'ячі після першої зустрічі в Португалії.

Цього разу, хоч у підопічних Ніко Ковача й була численна кількість моментів коло воріт лісабонців, голів ми так і не побачили.

У Дортмунді "джмелі" лише вкотре підтвердили свою перевагу над поточним зразком лісабонського Спортінга, не дозволивши йому майже нічого створити біля власних воріт — лише один удар у площину воріт за увесь матч від португальців.

Без сенсацій та інтриг: Боруссія Дортмунд рухається далі за сіткою плей-оф ЛЧ, а португальський клуб прощається з турніром.

* Боруссія Дортмунд — Спортінг Лісабон 0:0 (перший матч — 3:0)

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Джан, Шлоттербек, Свенссон — Забітцер (Антон, 89), Гросс — Адеємі (Бенсебаїні, 89), Брандт (Рейна, 69), Байно-Гіттенс (Баєр, 46) — Гірассі (Дюранвіль, 69)

Спортінг Лісабон: Сілва — Куарежма, Діоманде, Інасіу (Араухо, 56) — Ешгаю, Сімойнш (Дебаст, 40), Юльманн (Бріту, 46), де Ліма — Біел (Баштарду Морейра, 56), Гардер, Кенда (Родрігеш Карвалью Анжуш, 84)

Попередження: Забітцер