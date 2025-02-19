Мотта: Ювентус ніколи не націлений на нічию

Керманич "б'янконері" дав свій коментар щодо майбутнього поєдинку з ПСВ.

Головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта висловився щодо матчу-відповіді проти ПСВ в 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

"Б'янконері" здобули перемогу з рахунком 2:1 на власному полі й тепер гостюватимуть в Ейндговені.

"Станом на зараз, це буде найважливіша гра нашого сезону. Для виходу до наступного раунду нам потрібно виступити повноцінно, на найвищому рівні в усіх аспектах — технічному, фізичному й психологічному. Ми ніколи не націлені на нічию, завжди виходимо на поле налаштованими на перемогу. Від самого початку наша мета очевидна — забезпечити звитягу завдяки дисциплінованому володінню м'ячем і міцному захисту. Ми повинні вийти до наступного раунду як найкраща команда. Мбангула? Кожен гравець має свою роль, незалежно від того, у старті він чи виходить із лави запасних. Мбангула наполегливо працював і вдосконалювався, тож я вірю, що він зробить свій внесок, коли це буде потрібно", — цитує Мотту офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч ПСВ — Ювентус відбудеться сьогодні, 19 лютого, розпочавшись о 22:00 за київським часом.