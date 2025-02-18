Бернарду Сілва — про матч-відповідь з Реалом: Завжди треба вірити, що все можливо

Португальський плеймейкер висловився про майбутню зустріч із "вершковими" в рамках ЛЧ.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою в Іспанії на стадіоні Сантьяго Бернабеу зустрінуться місцевий мадридський Реал та Манчестер Сіті.

Атакуючий півзахисник "містян" Бернарду Сілва поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з "вершковими", яке вирішить долю його команди у поточному розіграші найпрестижнішого єврокубкового турніру.

"Це змішані емоції: ми вибивали їх з Ліги чемпіонів двічі, вони вибивали нас двічі. Тепер це вже п'ята зустріч між нами. Вилітати з турніру – неприємно, особливо зважаючи на те, як це тоді сталося.

Завжди треба вірити, що все можливо, незалежно від того, що відбувається в перші 20-30 хвилин гри. Ми повинні залишатися в боротьбі та слідувати плану. Ми знаємо, наскільки вони сильні у біговій роботі, контратаках, як вони тиснуть на суперника на цьому стадіоні, і нам потрібно з цим впоратися.

Звичайно, я визнаю свою помилку. Минулого сезону пробив по центру, воротар чекав цього, це засмучує, але що є, те є. Але немає сенсу шкодувати про щось, що вже сталося", — цитує слова Бернарду Сілва офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Манчестер Сіті відбудеться завтра, 19 лютого, о 22:00 за Києвом. У першій грі "вершкові" обіграли "містян" з рахунком 3:2.