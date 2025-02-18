Тренер Феєнорда: Припускаю, що Мілан зіграє інакше, ніж минулого тижня

Паскаль Боссхарт висловився про майбутній матч плей-оф Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою в Італії на стадіоні Сан-Сіро зустрінуться місцевий Мілан та нідерландський Феєнорд.

Виконуючий обов'язки головного тренера роттердамського клубу Паскаль Боссхарт поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з "россонері".

"Це викликає емоції у кожного роттердамця, і я не виняток. Мати можливість бути тут в статусі головного тренера — це унікальний досвід. Ми зробимо все можливе, щоб пройти в наступний раунд. Це буде непросто, але це чудовий виклик.

Припускаю, що Мілан зіграє інакше, ніж минулого тижня, тож нам доведеться знайти найкращі рішення. Ми добре підготувалися за останні півтори доби. Сподіваюся, завтра наш план спрацює. Ми готові", — цитує слова Боссхарта офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Мілан — Феєнорд відбудеться у вівторок, 18 лютого, о 19:45 за київським часом. Перший матч завершився мінімальною перемогою нідерландського клубу (0:1).