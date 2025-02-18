Ібрагімович: Очікую, що Мілан налаштується на гру з Феєнордом, як на фінал

Функціонер Мілана висловився про майбутній матч плей-оф Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою в Італії на стадіоні Сан-Сіро зустрінуться місцевий Мілан та нідерландський Феєнорд.

Старший радник президента "россонері" Златан Ібрагімович поділився очікуваннями від цього протистояння.

"Я очікую побачити більш рішучий і агресивний Мілан, який налаштується на гру, як на фінал. Сподіваюся на перемогу та вихід у наступний раунд.

У першому матчі Феєноорд грав за підтримки своїх уболівальників, що завжди додає переваги. Нам потрібно зосередитися на власній грі, дотримуватися свого стилю та робити те, що вміємо найкраще", — цитує слова Златана офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Мілан — Феєнорд відбудеться у вівторок, 18 лютого, о 19:45 за київським часом. Перший матч завершився мінімальною перемогою нідерландського клубу (0:1).