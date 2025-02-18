Мілан — Феєнорд. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 18.02.2025

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою в Італії на стадіоні Сан-Сіро зустрінуться місцевий Мілан та нідерландський Феєнорд.

ВІВТОРОК, 18 ЛЮТОГО, 19:45. САН-СІРО, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:0

Нинішнього сезону Мілан неабияк лихоманить. Незадовільні результати в чемпіонаті Італії стало причиною того, що керівництво "россонері" прийняло рішення змінити тренерський штаб: замість Паулу Фонсеки команду очолив Сержіу Консейсан, з яким Мілану навіть вдалося відразу виграти трофей — Суперкубок Італії.

Незважаючи на те, що при новому тренерському штабі результати Мілана стали помітно кращими, стан справ "росонері" в турнірній таблиці Серії А, як і раніше, залишає бажати кращого — всього сьома позиція. Більше того, до поєдинку-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів італійський клуб також підходить не в найкращих позиціях, оскільки в Нідерландах команда Консейсана зазнала мінімальної поразки і тепер повинна за будь-що реабілітуватися перед власними вболівальниками, щоб продовжити свій шлях у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

Фєєнорд, у свою чергу, став одним із головних і приємних сюрпризів під час основного раунду Ліги чемпіонів, тому у разі сьогоднішньої невдачі, відверто кажучи, буде прикро прощатися з роттердамським колективом та його неймовірними вболівальниками. Протягом поточної єврокубкової кампанії гравцям Феєнорда вдавалося неодноразово дивувати у матчах із завідомими фаворитами: роттердамці громили мюнхенську Баварію, сенсаційно відбирали очки проти Манчестер Сіті, а сьогодні підходять до матчу-відповіді з Міланом з мінімальною перевагою після домашньої перемоги.

Але є й інший бік медалі: кадрова ситуація у Феєнорді через велику кількість травмованих гравців першої команди близька до катастрофічної, а нестабільні результати стали причиною того, що напередодні першого матчу з Міланом керівництво звільнило Браяна Пріске з посади головного тренера. Роттердамці, як і раніше, перебувають у пошуках нового постійного керманича, а поки що Паскаль Боссхарт керує командою на тимчасовій основі. Втім, існує мало сумнівів у тому, що Боссхарт має великі шанси прибрати приставку "в. о.", якщо його підопічним сьогодні вдасться пройти Мілан в рамках плей-оф Ліги чемпіонів.

За версією букмекерів, фаворитами цього протистояння є підопічні Сержіу Консейсана. Так, на перемогу Мілана в основний час пропонується коефіцієнт 1,42, тоді як потенційний успіх Феєнорда оцінюється показником 7,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,00. Прохід "россонері" до наступної стадії ЛЧ оцінений в 1,55, а роттердамців — у 2,40.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ Златан Ібрагімович, головний радник президента Мілана: "Я очікую побачити більш рішучий і агресивний Мілан, який налаштується на гру, як на фінал. Сподіваюся на перемогу та вихід у наступний раунд. У першому матчі Феєноорд грав за підтримки своїх уболівальників, що завжди додає переваги. Нам потрібно зосередитися на власній грі, дотримуватися свого стилю та робити те, що вміємо найкраще". Паскаль Боссхарт, в. о. головного тренера Феєнорда: "Це викликає емоції у кожного роттердамця, і я не виняток. Мати можливість бути тут в статусі головного тренера — це унікальний досвід. Ми зробимо все можливе, щоб пройти в наступний раунд. Це буде непросто, але це чудовий виклик. Очікую, що Мілан зіграє інакше, ніж минулого тижня, тож нам доведеться знайти найкращі рішення. Ми добре підготувалися за останні півтори доби. Сподіваюся, завтра наш план спрацює. Ми готові".