Алаба та Рюдігер можуть зіграти з Манчестер Сіті, Васкес — ні — AS

Важливе повернення напередодні важкого протистояння в ЛЧ.

Захисники мадридського Реала Давід Алаба та Антоніо Рюдігер можуть бути готові зіграти з Манчестер Сіті. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, обидва захисники раніше запланованого терміну відновилися від травм. Втім щодо матчу в середу ще залишаються деякі сумніви.

Зазначається, що ситуація навколо Лукаса Васкеса більш зрозуміла — він точно не буде готовий до гри з англійською командою.

В свою чергу, Алаба та Рюдігер вже повноцінно тренуються у загальній групі без обмежень.

Нагадаємо, Реал проведе матч-відповіді стикового раунду Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті 19-го лютого. Початок зустрічі, о 22:00 за київським часом.