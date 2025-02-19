ПСЖ — Брест. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 19.02.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 19 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Парижі зустрінуться місцевий ПСЖ і Брест (перша зустріч — 3:0).

СЕРЕДА, 19 ЛЮТОГО, 22:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Тижнем раніше дубль Усмана Дембеле допоміг ПСЖ святкувати комфортну звитягу в першому стиковому матчі проти Бреста. Таким чином гранд французького чемпіонату помітно наблизив себе до 13-ї поспіль участі в 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів. "Пірати" не знають смаку перемог у Парижі з 1981 року (5Н, 13П), тож перед ними стоїть неймовірно складний виклик.

Минулої суботи колектив Луїса Енріке скромно впорався з Тулузою на виїзді. Перемога з рахунком 1:0 дозволила лідеру Ліги 1 зберегти перевагу над Марселем у розмірі десяти залікових балів. Окрім того, що після 22-х турів саме в ПСЖ найкращі атака (59 голів) й оборона (20) чемпіонату, столичний клуб досі йде з нулем у графі поразки.

Брест на День святого Валентина лише вдруге за поточну кампанію французької ліги зіграв унічию, до цього будучи найбільш безкомпромісною командою турніру. На власному полі підопічні Еріка Руа поділили очки з Осером (2:2). "Пірати" продовжують боротися за місце в зоні виходу до єврокубків на наступний сезон, відстаючи від необхідної шостої сходинки на чотири очки.

ПСЖ в останніх десяти домашніх матчах Ліги чемпіонів зазнав трьох поразок, але від значно іменитіших за Брест колективів. При всій повазі до одного з головних відкриттів першого після оновлення сезону цього єврокубка, його максимумом сьогодні ввечері буде проведення гідного матчу-відповіді, оскільки парижани навряд чи втратять перевагу в три голи, якщо взагалі не збільшать її вдвічі.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 1.22, тоді як потенційний успіх Бреста оцінюється показником 13.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.10.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїс Енріке, головний тренер ПСЖ: "Я повністю зосереджений на сьогоднішньому матчі. Брест неодноразово здійснював камбеки за останні два роки — це добре організована команда, яка може створити нам проблеми. Тому потрібно забути про результат першої гри, навіть якщо він на нашу користь. Головна мета — перемога сьогодні. Це дуже непростий поєдинок, і ми не можемо дозволити собі розслабитися".

Ерік Руа, головний тренер Бреста: "Одного разу я грав у матчі, де по перерві поступався з рахунком 4:0, але виграв 5:4. Тож, із моєї точки зору, це 3:0 і попереду ще 90 хвилин, а не тільки 45. Скажімо так, все в моїх силах. Якщо передам цю впевненість гравцям, то хто знає, як усе буде. Хочемо порадувати вболівальників Бреста, які приїдуть на гру. Ідеальний сценарій — ми забиваємо на 2-й, 10-й і 89-й хвилинах".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Дуе, Вітінья, Ж. Невеш — Лі, Дембеле, Баркола

Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Кулібалі, Перейра Лаже — Камара, Ліс-Мелу, Маньєтті — Февр — Ажорк, Сіма

Не зіграють: Заїр-Емері — Салах

Під питанням: Мбає — Айдара, Дель Кастільйо, Мартен

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА