Вокер: Ми можемо переломити ситуацію в матчі-відповіді

Все буде вирішуватися на Сан Сіро.

Правий захисник Мілана Кайл Вокер прокоментував мінімальну поразку від Феєнорда (0:1) в рамках стикового раунду Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми можемо переломити ситуацію в матчі-відповіді. Нам потрібно винести урок із цієї поразки. Справа не тільки в нападниках — вся команда має робити внесок у взяття воріт.

Це двоматчеве протистояння. Так, ми розчаровані, але зараз із нетерпінням чекаємо матчу на Сан-Сіро.

Пайшао провів чудову гру. Вітаємо його, але ми дивимося вперед і рухаємося далі. У роздягальні було розчарування", — сказав Вокер.

Другий матч між Феєнордом та Міланом відбудеться на Сан Сіро 18-го лютого, о 19:45 за київським часом.