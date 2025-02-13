Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

13 лютого 2025

Вінісіус, getty images

Завершилися перші матчі стикового раунду Ліги чемпіонів.

УЄФА назвала номінантів на звання найкращого гравця тижня за підсумками стикового раунду Ліги чемпіонів.
До числа претендентів увійшли чотири футболісти: бразильський вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор, нападник лісабонської Бенфіки Вангеліс Павлідіс, півзахисник Феєнорда Ігор Пайшао та форвард Боруссії Д Серу Гірассі.
Зазначимо, що Вінісіус оформив дві результативні передачі в грі з Манчестер Сіті (3:2), в активі Гірассі гол та гольова передача в матчі зі Спортінгом (3:0), Пайшао і Павлідіс відзначилися переможними голами у зустрічах з Міланом (1:0) та Монако (1:0) відповідно.
 

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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