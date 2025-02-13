Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Завершилися перші матчі стикового раунду Ліги чемпіонів.

УЄФА назвала номінантів на звання найкращого гравця тижня за підсумками стикового раунду Ліги чемпіонів.

До числа претендентів увійшли чотири футболісти: бразильський вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор, нападник лісабонської Бенфіки Вангеліс Павлідіс, півзахисник Феєнорда Ігор Пайшао та форвард Боруссії Д Серу Гірассі.

Зазначимо, що Вінісіус оформив дві результативні передачі в грі з Манчестер Сіті (3:2), в активі Гірассі гол та гольова передача в матчі зі Спортінгом (3:0), Пайшао і Павлідіс відзначилися переможними голами у зустрічах з Міланом (1:0) та Монако (1:0) відповідно.