Вінісіус Жуніор визнаний найкращим гравцем матчу Манчестер Сіті — Реал Мадрид

Два вирішальні асисти на рахунку бразильського вінгера у грі на Етіхаді.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал у гостях вирвав вольову перемогу над Манчестер Сіті з рахунком 3:2, двічі поступаючись протягом матчу.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього протистояння було визнано вінгера "вершкових" Вінісіуса Жуніора, який записав на свій рахунок два асисти наприкінці матчу.

Спочатку бразильський нападник пробив у воротаря Ман Сіті Едерсона, після чого Браїм Діас успішно зіграв на добиванні, а потім неточний удар Вінісіуса у компенсований час підкоригував Джуд Беллінгем у моменті з переможним голом Реала.

"Він був найнебезпечнішим гравцем в атаці, виконав найбільше ключових передач, а також виграв найбільше єдиноборств у фінальній третині поля та здійснив найбільше проривних проходів. Крім того, він здійснив більше пресинг-дій, ніж будь-хто інший, і віддав гольову передачу на переможний гол", — сказано у вердикті Комісії технічних спостерігачів УЄФА.