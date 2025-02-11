"Припиніть так гірко плакати": фанати Ман Сіті вивісили банер із Родрі і Золотим м'ячем перед грою з Реалом

"Містяни" пожартували над "вершковими" та Вінісіусом Жуніором.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Манчестер Сіті зустрівся на власному полі з мадридським Реалом.

Напередодні цього протистояння вболівальники "містян" влаштували перформанс на трибунах, вивісивши банер із зображенням лідера своєї команди Родрі та врученим йому Золотим м'ячем за підсумками 2024 року.

Окрім цього, на банері був наступний напис: "Припиніть так гірко плакати".



Логічно припустити, це була реакція на чисельні публічні заяви збоку представників мадридського Реала щодо незадоволення тим, що вінгер "вершкових" Вінісіус Жуніор не отримав найпрестижнішу індивідуальну футбольну нагороду за підсумками сезону-2023/24.

Слідкуйте за ключовими подіями матчу Ман Сіті — Реал Мадрид в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.