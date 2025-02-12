Брюгге — Аталанта. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 12.02.2025

Football.ua представляє прев'ю матчу плей-оф Ліги чемпіонів, який пройде 12 лютого та розпочнеться о 19:45.

У рамках першого матчу другого ігрового дня цього єврокубкового тижня відбудеться зустріч 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якій між собою зіграють Брюгге та Аталанта.

БРЮГГЕ — АТАЛАНТА

Середа, 12 лютого, 19:45. Ян Брейдел, Брюгге. Головний арбітр — Умут Мелер (Туреччина). Пряма трансляція на MEGOGO

Незважаючи на поразку від Манчестер Сіті у заключному турі основного етапу Ліги чемпіонів, Брюгге зміг вийти у плей-оф, що вже можна вважати успіхом.

Поразка від Сіті перервала 20-матчеву безпрограшну серію Брюгге, в якій було здобуто не менше 15 перемог, але бельгійський клуб вистояв і вдруге вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів. Вболівальники "блаув-цварта" сподіваються, що їхня команда докладе набагато більше зусиль для проходу далі, оскільки два роки тому вони поступилися Бенфікі, вилетівши з 1/8 фіналу.

Головний тренер Нікі Геєн допоміг Брюгге стати чемпіоном країни в 19 раз у сезоні-2023/24, здобувши четвертий титул за п'ять років. Наразі команда є найближчим переслідувачем Генка, до якого шість балів.

Команда Геєна не змогла забити лише в одному зі своїх останніх 30 матчів — проти Ювентуса минулого місяця. Цього сезону Брюгге вже грав з Міланом (1:3) на Сан-Сіро, і тепер на них чекає зустріч з іншим італійським клубом. Не здобувши жодної перемоги в 15 матчах проти команд Серії А після перемоги над Міланом 22 роки тому, вони намагатимуться покласти край цій невдалій тенденції.

Аталанта утримувала заповітне місце у вісімці найкращих до останнього туру, і вони були близькі до того, щоб повернути його в останні хвилини драматичної нічиєї з Барселоною. "Бергамаски" двічі відігравалися, але їм не вдалося перемогти на останніх хвилинах, і зрештою вони опустилися на дев'яте місце.

Переможці Ліги Європи минулого сезону можуть відчути себе обділеними після гарних ігор із кількома грандами, але тепер їм доведеться пройти непростий шлях, щоб потрапити до 1/8 фіналу.

Більш відома своєю атакувальною міццю — забивши рекордні для клубу 126 голів протягом 2024 року — Аталанта пропустила всього шість голів у ЛЧ, що є четвертим найкращим показником. Більше того, лише Арсенал пропустив менше.

Однак 15-матчева непереможна серія клубу нещодавно перервалася на тлі не найвдалішого старту в 2025 році. Команда виграла всього три зі своїх останніх 11 ігор у всіх турнірах, включаючи поразку від Болоньї в чвертьфіналі Кубку Італії. Тепер, коли Аталанта практично вибула з гонки за титул, вона принаймні закріпилася на третьому місці в Серії А.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брюгге: Міньйоле — Де Кейпер, Мехеле, Ордоньєс, Саббе — Оньєдіка, Ветлесен — Цоліс, Ванакен, Тальбі — Жутгла.

Аталанта: Патрісіу — Джимсіті, Гін, Пош — Дзаппакоста, Едерсон, де Рон, Белланова — Де Кетеларе, Самарджич — Ретегі.

Не зіграють: ... — Лукман, Скамакка, Скальвіні, Карнесеккі, Коссуну, Колашинац, Мальдіні.

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