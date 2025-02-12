Феєнорд — Мілан. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 12.02.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 12 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Роттердамі зустрінуться місцевий Феєнорд і Мілан.

СЕРЕДА, 12 ЛЮТОГО, 22:00. СТАДІОН ФЕЄНОРД "ДЕ КЕЙП", РОТТЕРДАМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МАРІЯ САНЧЕС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Нищівна виїзна поразка від Лілля з рахунком 6:1 у заключному турі основного етапу оновленого єврокубка залишила Феєнорд без путівки одразу до 1/8 фіналу плей-оф. Підопічні Браяна Пріске набрали 13 залікових балів, опинившись на 19-й сходинці турнірної таблиці ЛЧ. Тим не менш, незадовго до сьогоднішнього стикового матчу клуб із Роттердама звільнив Пріске через "суперечливі результати" та "відсутність хімії" у колективі.

Було б менш дивно, якби це сталося після вищезгаданої невдачі у Франції, а також виїзних поразок від Аякса (2:1) в Ередивізі та ПСВ (2:0) у чвертьфіналі Кубка Нідерландів. Але ж минулої суботи Феєнорд розібрався із Спартою (3:0) в домашньому дербі Роттердама, а вже в понеділок керманича було звільнено. Мілану команда, що веде боротьбу за третю сходинку турнірної таблиці чемпіонату Нідерландів, протистоятиме під керівництвом Паскаля Боссгарта (в. о. головного тренера).

Помітний вплив на майбутню зустріч матиме й той факт, що в січні "россонері" придбали Сантьяго Хіменеса, який був найкращим бомбардиром їхнього сьогоднішнього суперника. Підопічні Сержіу Консейсана гостювали в Емполі минулої суботи й дебютний гол зимового новачка допоміг їм здобути перемогу з рахунком 2:0. Маючи матч у запасі, після 24-го туру Мілан іде в Серії А сьомим, сімома очками поступаючись четвертому Лаціо.

Попри кілька далеко не найкращих виступів поза власним полем, зокрема у вигляді поразки від Динамо Загреб (2:1) у заключному турі основного етапу ЛЧ, Мілан має потенціал для того, щоб скористатися змінами у Феєнорді та, щонайменше, не поступитися в Роттердамі. В останніх десяти виїзних матчах плей-оф цього єврокубка "россонері" не мають жодної перемоги й сьогодні в них є непогана можливість перервати цю невдалу серію.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сержіу Консейсана. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2.16, тоді як потенційний успіх Феєнорда оцінюється показником 3.35. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Паскаль Боссгарт, виконувач обов'язків головного тренера Феєнорда: "Я хочу, щоб команда продовжувала демонструвати привабливий футбол, а також хочу об'єднати всіх задля досягнення результатів. Я вважаю великою честю, що клуб довірили мені, і зроблю все можливе, щоб усе було якнайкраще".

Сержіу Консейсан, головний тренер Мілана: "Це матч Ліги чемпіонів на стадіоні, де історично складно грати. Я був тут три роки тому з Порту. Це складне, жорстке й гаряче середовище. Якщо підійти до зустрічі з правильним настроєм, скористатися тим, що ми підготували, то можливість досягти хорошого результату буде".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Феєнорд: Велленройтер — Рід, Белен, Ганцко, Смал — Модер, Хван, Тімбер — Хадж Мусса, Карранса, Пайшао

Мілан: Меньян — Вокер, Томорі, Павлович, Т. Ернандес — Пулішич, Фофана, Рейндерс, Леан — Феліш, Хіменес

Не зіграють: Бейлов, Стенгс, Зеррукі, Траунер, Ньївкоп — Муса, Е. Роял, Лофтус-Чік, Флоренці

Під питанням: Хван — ...

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