Геррейру: Шотландський суперник — це завжди складно

Захисник Баварії прокоментував підготовку до першого матчу проти Селтіка.

Мюнхенська Баварія в першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА зіграє на полі шотландського Селтіка.

Напередодні гри захисник "Рекордмайстера" Рафаел Геррейру розповів про настрій усередині колективу.

"Я знаю, що люди вважають нас фаворитами. Це нормально, але реальність така, що і у Баварії, і у Селтіка шанси пройти 50 на 50. Статистика та історія змагань не впливає на результат, це не про футбол.

Грати другий матч у Мюнхені — це невелика перевага для нас. Але наше завдання — здобути позитивний рахунок також і у Глазго.

Ми слідкували за грою Селтіка, у них чудова команда. Вони заслуговують на місце однієї з найкращих команд Ліги чемпіонів. Шотландський суперник — це завжди складно, а атмосфера на стадіоні Селтіка просто феноменальна. Але для нас це навпаки цікаво.

Зараз починається справжня Ліга чемпіонів, і, як гравці Баварії, ми відчуваємо, що неприпустимо зазнати поразки. Наша команда вірить, що ми вийдемо, щонайменше, до чвертьфіналу, але ми повинні подбати про це вже зараз.

У Селтіка хороша команда, і вони в такому ж становищі, як і ми — вони хочуть перемогти. Нам буде нелегко, але ми готові до цих двох матчів", — заявив португальський виконавець.

Матч Селтік — Баварія відбудеться 12 лютого, о 22:00.