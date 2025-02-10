Янг Бойз
0
Црвена Звезда
1
29 січня
22:00
Баєр Леверкузен
2
Спарта Прага
0
29 січня
22:00
Баварія
3
Слован Братислава
1
29 січня
22:00
Жирона
1
Арсенал
2
29 січня
22:00
ПСВ
3
Ліверпуль
2
29 січня
22:00
Інтер
3
Монако
0
29 січня
22:00
Штутгарт
1
ПСЖ
4
29 січня
22:00
Спортінг Лісабон
1
Болонья
1
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
3
Брюгге
1
29 січня
22:00
Динамо Загреб
2
Мілан
1
29 січня
22:00
Лілль
6
Феєнорд
1
29 січня
22:00
Брест
0
Реал Мадрид
3
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
1
Атлетіко
4
29 січня
22:00
Ювентус
0
Бенфіка
2
29 січня
22:00
Астон Вілла
4
Селтік
2
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
3
Шахтар
1
29 січня
22:00
Штурм
1
РБ Лейпциг
0
29 січня
22:00
Барселона
2
Аталанта
2
29 січня
22:00
Брест
-
ПСЖ
-
11 лютого
19:45
Спортінг Лісабон
-
Боруссія Дортмунд
-
11 лютого
22:00
Ювентус
-
ПСВ
-
11 лютого
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
11 лютого
22:00
Брюгге
-
Аталанта
-
12 лютого
19:45
Селтік
-
Баварія
-
12 лютого
22:00
Монако
-
Бенфіка
-
12 лютого
22:00
Феєнорд
-
Мілан
-
12 лютого
22:00
Феєнорд
-
Мілан
-
18 лютого
19:45
Бенфіка
-
Монако
-
18 лютого
22:00
Аталанта
-
Брюгге
-
18 лютого
22:00
Баварія
-
Селтік
-
18 лютого
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Спортінг Лісабон
-
19 лютого
19:45
ПСЖ
-
Брест
-
19 лютого
22:00
ПСВ
-
Ювентус
-
19 лютого
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
19 лютого
22:00

Геррейру: Шотландський суперник — це завжди складно

10 лютого 2025

Рафаель Геррейру, Getty Images

Захисник Баварії прокоментував підготовку до першого матчу проти Селтіка.

Мюнхенська Баварія в першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА зіграє на полі шотландського Селтіка.

Напередодні гри захисник "Рекордмайстера" Рафаел Геррейру розповів про настрій усередині колективу.

"Я знаю, що люди вважають нас фаворитами. Це нормально, але реальність така, що і у Баварії, і у Селтіка шанси пройти 50 на 50. Статистика та історія змагань не впливає на результат, це не про футбол.

Грати другий матч у Мюнхені — це невелика перевага для нас. Але наше завдання — здобути позитивний рахунок також і у Глазго.

Ми слідкували за грою Селтіка, у них чудова команда. Вони заслуговують на місце однієї з найкращих команд Ліги чемпіонів. Шотландський суперник — це завжди складно, а атмосфера на стадіоні Селтіка просто феноменальна. Але для нас це навпаки цікаво.

Зараз починається справжня Ліга чемпіонів, і, як гравці Баварії, ми відчуваємо, що неприпустимо зазнати поразки. Наша команда вірить, що ми вийдемо, щонайменше, до чвертьфіналу, але ми повинні подбати про це вже зараз.

У Селтіка хороша команда, і вони в такому ж становищі, як і ми — вони хочуть перемогти. Нам буде нелегко, але ми готові до цих двох матчів", — заявив португальський виконавець.

Матч Селтік — Баварія відбудеться 12 лютого, о 22:00.

Джерело: Daily Mail

команди
   