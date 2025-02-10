Станішич: Фінал — це завжди мета Баварії, незалежно від того, де він відбудеться

Захисник Баварії розповів про період відновлення після травми та плани на майбутнє.

Мюнхенська Баварія в попередньому сезоні зробила одну з великих кадрових помилок, віддавши до оренди леверкузенському Баєру флангового захисника Йосипа Станішича, який у підсумку в складі "фармацевтів" став чемпіоном Німеччини.

Утім, коли "Рекордмайстер" повернули 24-річного гравця до свого розташування, головний тренер Венсан Компані все ніяк не може знайти для нього місця в стартовому складі, чому також заважав відновлювальний період після розриву зв’язки коліна, якого футболіст зазнав наприкінці серпня.

Напередодні Станішич мав розлоге інтерв’ю з німецькою пресою, у якому поділився своїми очікуваннями щодо повернення до великої гри.

"Дві додаткові гри в плей-оф Ліги чемпіонів — це точно не дратує, бо ми всі любимо грати у футбол.

У нас хороший склад, у якому тренеру всі гравці однаково потрібні. Я був травмований упродовж п'яти місяців, тож ці дві додаткові гри — це добре для мене особисто. Узагалі, футболістам завжди краще залишатися в ритмі, тому дві гри — це більше навантаження, але точно не негатив. На нас чекають дві захоплюючі гри проти Селтіка.

Звичайно, ми хотіли фінішувати в топ-8 і виграти всі 8 матчів. Цього не сталось, але ми зрештою не фінішували 25-ми, тож не повинні ховати голову в пісок.

У 2017 році я грав у Юнацькій лізі УЄФА, і тоді я зміг піти на стадіон Селтіка ввечері, коли там грала перша команда. Це було винятково. Ми хочемо виграти обидві гри, але точно не будемо недооцінювати Селтік.

Безумовно, ми думаємо про фінал у Мюнхені. Але ми не думаємо про це постійно. Так, звичайно, це буде додаткова мотивація туди потрапити, і Мануель Ноєр і Томас Мюллер уже відчули це на собі. Решта з нас теж хочуть це зробити.

Але фінал — це завжди мета Баварії, незалежно від того, де він відбудеться. Можливо, це дасть нам додатковий поштовх на стадії плей-оф.

Я думаю, що у нас є хороші шанси. У нас дуже хороший склад, коли всі в хорошій формі. Я не бачу жодної команди в Європі, від якої нам варто було б ховатись. Ми можемо зайти дуже далеко, хоча вдача і форма на сьогоднішній день відіграють певну роль.

Після Селтіка в нас буде Баєр. Перш за все, ми маємо вісім очок переваги над ними, тож ми не перебуваємо під тиском, щоб за будь-яку ціну виграти на чужому полі. Це скоріше залежить від Леверкузена. Я впевнений у команді. Чому ми повинні думати негативно? Відрив у вісім очок явно не випадковий.

Як ми можемо їх здолати? Не втрачати концентрацію ні на секунду протягом 95, 96, 97 хвилин. Вони б'ються і вірять у перемогу до самого кінця. Ми бачили це в минулому сезоні. Вони мають швидких гравців попереду і добре комбінують один з одним, ми повинні зупинити це. Ми повинні добре читати гру і бути розумними. Після цього справа залишиться за індивідуальними діями.

Якщо вам вдасться виключити з гри Вірца, то ви вже багато чого досягли, тому що він — неймовірний гравець, який добре переміщається між просторами і дуже небезпечний в останній третині, як своїми голами, так і гольовими передачами. Відчувається, що він завжди ухвалює правильне рішення.

Минулий рік у Леверкузені для мене це був величезний стрибок. Не тільки тому, що я багато грав у футбол і добре розвивався, але й тому, що я переїхав із дому в Мюнхені, побачив щось інше і жив на самоті. Стрибок на новий рівень розвитку був величезний. З'явився новий Йосип, якого раніше не існувало. Це був успішний рік з двома титулами і дуже важливий крок у процесі дорослішання.

У Алонсо я навчився тому, що у футболі не кожна гра однакова, вимоги завжди різні. Він дуже добре розуміє футбол і суперників, знає, що важливо. Тактично він перетворив Леверкузен на добре змащену машину, у якій кожен знає, що робити. У його кар'єрі було багато великих тренерів, у яких він вчився. Його успіх не є випадковістю.

Безумовно, після цієї оренди моє становище в Баварії покращилось. Я не повернувся Ліонелем Мессі, я вже мав свої футбольні якості, але становище дійсно змінилось. Коли ти приїжджаєш з молодіжної команди Баварії, ти повинен бути значно кращим за гравців, які вже є в команді і старші за віком, щоб мати можливість грати.

Джамал Мусіала — найкращий тому приклад. Таким гравцям, як я, які, можливо, не мають видатних якостей, важко отримати ігровий час. Я повернувся гравцем, який провів багато важливих матчів і виграв титули.

Звичайно, у мене ще є можливості для вдосконалення, навіть незважаючи на те, що травма відкинула мене назад. Я був у дуже хорошій фізичній формі, і я повинен її повернути. Я можу взяти на себе більше відповідальності на полі. Я думаю, що у мене ще багато чого в запасі.

Час після травми для мене був надзвичайно гірким. Тому що у мене була хороша передсезонка і я хотів грати з командою. Я відразу помітив, що через зміну тренера повіяв свіжий вітер, усі знову були готові до цього. Тепер мені знову доводиться боротись за своє місце.

Моє становище не постраждало, але ми знаходимось у середині сезону, потрібно одразу робити все правильно, а це не так просто.

Я не повинен показувати Компані, як і виводив із гри Кіліана Мбаппе зі збірною та в Лізі чемпіонів. Він сам краще знає мої якості.

Я — правий захисник, і це — найкраща позиція для мене, тому що я можу бути задіяний і в атаці також. Але я також можу допомогти і на інших позиціях, як Йосуа Кімміх.

Мій взірець для наслідування? Дані Карвахаль до своєї травми, він дійсно видатний гравець. У майбутньому, безумовно, Трент Александер-Арнольд, тому що він має передачу і робить великий внесок у гру Ліверпуля.

У ідеалі, прототип має бути швидким, але також великим, щоб вигравати верхові бої, сильним в атаці в ситуаціях 1-на-1 і непереможним в обороні. Але навряд чи хтось може зробити все це одразу.

Я думаю, що у мене є все необхідне для того, аби стати стабільним гравцем основи Баварії. Але я повинен заслужити це хорошими виступами.

Клубний чемпіонат світу? Думаю, ми поговоримо про це більше, коли турнір наблизиться. Але як клуб, ми, безумовно, захочемо виграти цей трофей", — заявив хорватський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Йосипа чотири матчі (224 хвилини).