Янг Бойз
0
Црвена Звезда
1
29 січня
22:00
Баєр Леверкузен
2
Спарта Прага
0
29 січня
22:00
Баварія
3
Слован Братислава
1
29 січня
22:00
Жирона
1
Арсенал
2
29 січня
22:00
ПСВ
3
Ліверпуль
2
29 січня
22:00
Інтер
3
Монако
0
29 січня
22:00
Штутгарт
1
ПСЖ
4
29 січня
22:00
Спортінг Лісабон
1
Болонья
1
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
3
Брюгге
1
29 січня
22:00
Динамо Загреб
2
Мілан
1
29 січня
22:00
Лілль
6
Феєнорд
1
29 січня
22:00
Брест
0
Реал Мадрид
3
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
1
Атлетіко
4
29 січня
22:00
Ювентус
0
Бенфіка
2
29 січня
22:00
Астон Вілла
4
Селтік
2
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
3
Шахтар
1
29 січня
22:00
Штурм
1
РБ Лейпциг
0
29 січня
22:00
Барселона
2
Аталанта
2
29 січня
22:00
Брест
-
ПСЖ
-
11 лютого
19:45
Спортінг Лісабон
-
Боруссія Дортмунд
-
11 лютого
22:00
Ювентус
-
ПСВ
-
11 лютого
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
11 лютого
22:00
Брюгге
-
Аталанта
-
12 лютого
19:45
Селтік
-
Баварія
-
12 лютого
22:00
Монако
-
Бенфіка
-
12 лютого
22:00
Феєнорд
-
Мілан
-
12 лютого
22:00
Феєнорд
-
Мілан
-
18 лютого
19:45
Бенфіка
-
Монако
-
18 лютого
22:00
Аталанта
-
Брюгге
-
18 лютого
22:00
Баварія
-
Селтік
-
18 лютого
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Спортінг Лісабон
-
19 лютого
19:45
ПСЖ
-
Брест
-
19 лютого
22:00
ПСВ
-
Ювентус
-
19 лютого
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
19 лютого
22:00

Манчестер Сіті включив Родрі й трьох зимових новачків до заявки на плей-оф Ліги чемпіонів

07 лютого 2025

Родрі, Getty Images

У лютому на "містян" чекають поєдинки з мадридським Реалом.

На офіційному сайті Манчестер Сіті з'явилася заявка "містян" на матчі плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

У стикових поєдинках (1/16) турніру колективу Пепа Гвардіоли протистоятиме Реал Мадрид. Зустріч в Англії заплановано на 11 лютого, тоді як в Іспанії — на 19-те.

До заявки МС на майбутні матчі потрапив і півзахисник Родрі, який через травму не виходив на поле з вересня 2024 року. Також "містяни" зареєстрували захисника Абдукодіра Хусанова, півзахисника Ніко Гонсалеса й нападника Омара Мармуша.

Заявка Манчестер Сіті:

Воротарі: Едерсон, Штефан Ортега, Скотт Карсон.

Захисники: Мануель Аканджі, Натан Аке, Рубен Діаш, Джон Стоунз, Абдукодір Хусанов, Йошко Гвардіол, Макс Аллейн*, Ріко Льюїс*.

Півзахисники: Ніко Гонсалес, Ілкай Гюндоган, Джек Гріліш, Кевін Де Брюйне, Бернарду Сілва, Родрі, Матео Ковачич, Матеуш Нунеш, Джеймс Макейті, Філ Фоден, Жеремі Доку, Савіньйо, Оскар Бобб*, Ніко О'Райлі*.

Нападники: Ерлінг Голанд, Омар Мармуш.

Джерело: ФК Манчестер Сіті

команди
   