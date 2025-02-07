Манчестер Сіті включив Родрі й трьох зимових новачків до заявки на плей-оф Ліги чемпіонів

У лютому на "містян" чекають поєдинки з мадридським Реалом.

На офіційному сайті Манчестер Сіті з'явилася заявка "містян" на матчі плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

У стикових поєдинках (1/16) турніру колективу Пепа Гвардіоли протистоятиме Реал Мадрид. Зустріч в Англії заплановано на 11 лютого, тоді як в Іспанії — на 19-те.

До заявки МС на майбутні матчі потрапив і півзахисник Родрі, який через травму не виходив на поле з вересня 2024 року. Також "містяни" зареєстрували захисника Абдукодіра Хусанова, півзахисника Ніко Гонсалеса й нападника Омара Мармуша.

Заявка Манчестер Сіті :

Воротарі: Едерсон, Штефан Ортега, Скотт Карсон.

Захисники: Мануель Аканджі, Натан Аке, Рубен Діаш, Джон Стоунз, Абдукодір Хусанов, Йошко Гвардіол, Макс Аллейн*, Ріко Льюїс*.

Півзахисники: Ніко Гонсалес, Ілкай Гюндоган, Джек Гріліш, Кевін Де Брюйне, Бернарду Сілва, Родрі, Матео Ковачич, Матеуш Нунеш, Джеймс Макейті, Філ Фоден, Жеремі Доку, Савіньйо, Оскар Бобб*, Ніко О'Райлі*.

Нападники: Ерлінг Голанд, Омар Мармуш.