Баєр Леверкузен — Спарта Прага 2:0 Відео голів та огляд матчу 29.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 29 січня 2025 року.

У рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 леверкузенський Баєр на власному полі обіграв чеську Спарту з Праги.

Господарі домінували в атакувальному футболі впродовж усього поєдинку, проте також залишали простір для гри суперникам, тож вони непогано почували себе на контратаках.

Але, на відміну від Спарти, Баєр свої моменти все ж таки реалізовував, тож оформив "суху" перемогу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баєр Леверкузен — Спарта Прага у рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Баєр Леверкузен — Спарта Прага 2:0

Голи: Вірц, 32, Телла, 64

Баєр Леверкузен: Коварж — Мукіеле, Та, Та — Фрімпонг (Де Матос Соарес, 88), Паласіос (Гарсія, 83), Джака, Грімальдо — Вірц (Гофманн, 90), Телла (Андріх, 83) — Шик (Степанов, 90)

Спарта Прага: Віндаль-Єнсен — Вітік, Шевінські, Серенсен — Візнер (Данек, 85), Саділек, Кайрінен, Зелени (Пенкса, 90) — Лачі (Сухомел, 85) — Олатунджі (Гараслін, 67), Бірманчевич (Краснікі, 90)

Попередження: Джака, Андріх — Бірманчевич, Олатунджі