ПСВ — Ліверпуль 3:2 Відео голів та огляд матчу 29.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 29 січня 2025 року.

У рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 нідерландський ПСВ на власному полі обіграв англійський Ліверпуль.

Уже перший тайм цього протистояння видався достатньо бойовим, і хоча "червоні" впродовж нього двічі виходили вперед, утримати перевагу їм так і не вдалось.

А вже перед самою перервою господарі поля забили свій третій і, як виявилось згодом, переможний м’яч у цій зустрічі, тоді як після перерви Ліверпуль лишень зрідка доходив до чужих воріт.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСВ — Ліверпуль у рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

ПСВ — Ліверпуль 3:2

Голи: Бакайоко, 35, Сайбарі, 45, Пепі, 45+6 — Гакпо, 28 (пен.), Елліотт, 40

ПСВ: Бенітес — Карсдорп (Ледезма, 66), Боскальї, Обіспо (Нагало, 76), Жуніор — Бакайоко, Ланд, Веерман, Сайбарі (Дріуш, 76) — Пепі (де Йонг, 76), Тіл (Бабаді, 90)

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Кванса, Робертсон (Ньйоні, 64), Цимікас — Макконнелл, Ендо, Елліотт — К'єза, Деннс (Нейлло, 83), Гакпо (Мортон, 52)

Попередження: Карсдорп, Веерман — Робертсон, Мортон, Елліотт

Вилучення: Нейлло, 87