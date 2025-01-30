Інтер — Монако 3:0 Відео голів та огляд матчу 29.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 29 січня 2025 року.

У рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 міланський Інтер на власному полі обіграв французький Монако.

Початок цього матчу було критично важливо не пропустити, бо за 16 хвилин долю всього протистояння було вирішено через два м’ячі від господарів та вилучення в складі гостей.

Після такого старту не дивно, що "монегаски" й до удару в площину жодного разу справу не змогли довести.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Монако у рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Інтер — Монако 3:0

Голи: Мартінес, 3 (пен.), 16, 67

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні (Фраттезі, 59) — Думфріс (Дарміан, 76), Барелла (Аугусто, 59), Асллані, Мхітарян, Дімарко — Мартінес (Де П'єрі, 76), Тюрам (Арнаутович, 59)

Монако: Маєцькі — Вандерсон, Керер (Тезе, 46), Салісу, Мавісса — Закарія, Камара (Магасса, 46) — Акліуш (Енріке, 19), головін (Бен-Сегір, 79), Мінаміно (Мішаль, 68) — Емболо

Попередження: Павар, Асллані — Закарія, Вандерсон

Вилучення: Мавісса, 12