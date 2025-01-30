Штутгарт — ПСЖ 1:4 Відео голів та огляд матчу 29.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 29 січня 2025 року.

У рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 німецький Штутгарт на власному полі поступився французькому Парі Сен-Жермен.

Одночасно і господарям, і гостям, треба було перемагати, бо вони були сусідами за турнірною таблицею перед останнім туром.

Але в підсумку перевага представників Ліги 1 виявилась надто очевидно, тож "швабам" довелось уникати розгрому хоча б із голом престижу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Штутгарт — ПСЖ у рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Штутгарт — ПСЖ 1:4

Голи: Фюріх, 78 — Баркола, 7, Дембеле, 19, 35, 54

Штутгарт: Бредлов — Вагноман (Стергіу, 60), Аль-Дахіль (Чейс, 71), Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер (Рідер, 71) — Левелінг (Кайтель, 78), Мійо, Фюріх — Ундав (Демірович, 60)

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі (Бералдо, 71), Маркіньйос, Пачо, Ернандес (Руїс, 71) — Заїр-Емері, Невеш (Маюлю, 77), Феррейра — Дембеле, Дуе (Лі, 60), Баркола (Матіаш Рамуш, 71)

Попередження: Штіллер, Каразор — Невеш