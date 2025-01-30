Штурм — РБ Лейпциг 1:0 Відео гола та огляд матчу 29.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 29 січня 2025 року.

У рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 австрійський Штурм на власному полі обіграв німецький РБ Лейпциг.

Гості в цьому матчі трохи переважали суперників за грою в атаці, проте в плані результативності представники німецької Бундесліги поступились австрійських колегам. А ті забили незадовго до відходу на перерву.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Штурм — РБ Лейпциг у рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Штурм — РБ Лейпциг 1:0

Гол: Малич, 42

Штурм: Схерпен — Малич, Гейргофер, Вютріх, Лавале — Чуквуані, Станкович (Гірлендер, 86), Ялькує — Кітеішвілі — Бьовінг (Звонарек, 90), Джатта (Камара, 75)

РБ Лейпциг: Вандевордт — Зайвальд (Раум, 65), Орбан, Бітшиабу (Люкеба, 72) — Гертрейда (Клостерманн, 84), Айдара, Вермерен, Нуса — Поульсен (Шешко, 66) — Баумгартнер (Сімонс, 65), Опенда

Попередження: Лавале, Джатта — Айдара