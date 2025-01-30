Манчестер Сіті — Брюгге 3:1 Відео голів та огляд матчу 29.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 29 січня 2025 року.

У рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 англійський Манчестер Сіті на власному полі обіграв бельгійський Брюгге.

Команда Хосепа Гвардіоли в першому таймі тривалий час не могла розкрити оборону суперників, а потім усіх шокувала, коли пропустила перед перервою.

Проте на другий тайм "містяни" вийшли більш рішучими в плані атаки, і тут уже нікуди подітись суперникам — Брюгге отримав три м’ячі за 25 хвилин посеред другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Брюгге у рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Манчестер Сіті — Брюгге 3:1

Голи: Ковачич, 53, Ордоньєс, 62 (авт.), Савіньйо, 77 — Оньєдіка, 45

Манчестер Сіті: Едерсон — Нунеш, Стоунз, Аканджі, Гвардіол — Ковачич — Сілва, Гюндоган (Савіньйо, 46), Де Брюйне (Льюїс, 81), Фоден — Голанд

Брюгге: Міньйоле — Сейс, Ордоньєс, Мехеле, Де Кейпер — Оньєдіка, Яшарі — Тальбі (Ветлесен, 71), Ванакен, Цоліс (Верман, 71) — Жутгла (Скураш, 71)