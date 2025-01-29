Дитяча помилка Кобеля призвела до дебютного гола Марлона Гомеса за Шахтар у Лізі чемпіонів. ВІДЕО

Бразилець отримав винагороду за свій пресинг у вигляді забитого м'яча у ворота Боруссії Дортмунд.

У рамках заключного матчу основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар вирушив у гості до дортмундської Боруссії.

Після програного першого тайму через дубль Серу Гірассі, підопічним Маріно Пушича вдалося скоротити своє відставання до мінімум у вельми неочевидній ситуації, яка сталася на 50-й хвилині зустрічі.

Воротар "джмелів" Грегор Кобель на рівному місці поплатився за свою самовпевненість під час розіграшу м'яча, оскільки хавбек "гірників" Марлон Гомес вирішив піти в активний пресинг до кінця, за що бразилець отримав винагороду у вигляді забитого м'яча.

Для 21-річного Марлона Гомеса цей гол став першим в кар'єрі у рамках Ліги чемпіонів.

ГОЛ МАРЛОНА ГОМЕСА ПІСЛЯ ПОМИЛКИ ГРЕГОРА КОБЕЛЯ: