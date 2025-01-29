Циганков вийде у старті на матч із Арсеналом, Зінченко — у запасі

Чи побачимо ми сьогодні обох українців на полі?

У заключному матчі основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Жирона прийматиме на своєму полі лондонський Арсенал.

Тренерський штаб господарів на чолі з Мічелом довірив українському вінгеру Віктору Циганкову місце у стартовому складі на це протистояння.

Що табору представника АПЛ, то головний тренер Арсеналу Мікель Артета залишив українського універсала Олександра Зінченка на лаві для запасних.

Старт Жирони:

Старт Арсеналу:

Матч Жирона — Арсенал відбудеться сьогодні, 29 січня, о 22:00 за київським часом.