Боніфейс пропустить матч проти Спарти в Лізі чемпіонів на тлі можливого переїзду до Саудівської Аравії

Ключовий нападник леверкузенського Баєра Віктор Боніфейс не заявлений на матч восьмого туру Ліги чемпіонів проти Спарти на тлі можливого продовження кар'єри в чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Відомо, що Баєр цим вчинком не хоче зірвати його трансфер до Ан-Насра, попри те, що сторони домовились, але документи ще не підписані.
Цього сезону Віктор Боніфейс відіграв за Баєр Леверкузен 15 матчів у всіх турнірах (933 хвилини), забив вісім голів та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що "фармацевти" активували опцію пролонгації контракту нігерійця до літа 2029 року.