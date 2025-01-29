Боніфейс пропустить матч проти Спарти в Лізі чемпіонів на тлі можливого переїзду до Саудівської Аравії

29 січня 2025

Віктор Боніфейс, getty images

Ан-Наср прагне підписати нігерійця цієї зими.

Ключовий нападник леверкузенського Баєра Віктор Боніфейс не заявлений на матч восьмого туру Ліги чемпіонів проти Спарти на тлі можливого продовження кар'єри в чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Відомо, що Баєр цим вчинком не хоче зірвати його трансфер до Ан-Насра, попри те, що сторони домовились, але документи ще не підписані.

Цього сезону Віктор Боніфейс відіграв за Баєр Леверкузен 15 матчів у всіх турнірах (933 хвилини), забив вісім голів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що "фармацевти" активували опцію пролонгації контракту нігерійця до літа 2029 року.

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