Манчестер Сіті проти ПСЖ показав другий найгірший результат із володіння м'ячем під керівництвом Гвардіоли

На Пепа це не схоже.

Манчестер Сіті в програному матчі 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів із ПСЖ (2:4), показав другий найгірший відсоток володіння м'ячем у грі під керівництвом Пепа Гвардіоли. Про це повідомляє Opta Sport.

За інформацією джерела, "містяни" володіли м'ячем у цій зустрічі лише 36,9% ігрового часу. Гіршим за цей показник був тільки відсоток володіння м'ячем у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів із Барселоною в листопаді 2016 року, тоді він становив 34,7%.

Після 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів, Ман Сіті посідає 25-те місце в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті підписав Мармуша.