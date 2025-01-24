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-
29 січня
22:00
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-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Шахтар
-
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Манчестер Сіті проти ПСЖ показав другий найгірший результат із володіння м'ячем під керівництвом Гвардіоли

24 січня 2025

Ман Сіті, getty images

На Пепа це не схоже.

Манчестер Сіті в програному матчі 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів із ПСЖ (2:4), показав другий найгірший відсоток володіння м'ячем у грі під керівництвом Пепа Гвардіоли. Про це повідомляє Opta Sport.

За інформацією джерела, "містяни" володіли м'ячем у цій зустрічі лише 36,9% ігрового часу. Гіршим за цей показник був тільки відсоток володіння м'ячем у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів із Барселоною в листопаді 2016 року, тоді він становив 34,7%.

Після 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів, Ман Сіті посідає 25-те місце в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті підписав Мармуша.

Джерело: Opta

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