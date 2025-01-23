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-
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-
29 січня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Шахтар
-
29 січня
22:00
Штурм
-
РБ Лейпциг
-
29 січня
22:00
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-
29 січня
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Кімміх — про 0:3 з Феєнордом: Суперник не здивував

23 січня 2025

Кімміх — про 0:3 з Феєнордом: Суперник не здивував

Німці розгромно поступились.

Півзахисинк Баварії Йосуа Кімміх прокоментував поразку від Феєнорда (0:3) в матчі Ліги чемпіонів.

"Суперник не здивував. Ми знали, як вони гратимуть, знали, яка буде атмосфера, але ми припустилися занадто багато помилок. Вони забили першим ударом по воротах, а потім отримали право на пенальті.

Ми створили багато моментів, але не змогли забити. Якщо хочемо перемагати, реалізацію потрібно покращувати. Немає нічого хорошого в тому, щоби багато помилятися і не забивати – над цими двома аспектами треба працювати. Ми програли у справі", – сказав хавбек Баварії.

Звіт про матч Феєнорд — Баварія читайте на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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