Кімміх — про 0:3 з Феєнордом: Суперник не здивував

Німці розгромно поступились.

Півзахисинк Баварії Йосуа Кімміх прокоментував поразку від Феєнорда (0:3) в матчі Ліги чемпіонів.

"Суперник не здивував. Ми знали, як вони гратимуть, знали, яка буде атмосфера, але ми припустилися занадто багато помилок. Вони забили першим ударом по воротах, а потім отримали право на пенальті.

Ми створили багато моментів, але не змогли забити. Якщо хочемо перемагати, реалізацію потрібно покращувати. Немає нічого хорошого в тому, щоби багато помилятися і не забивати – над цими двома аспектами треба працювати. Ми програли у справі", – сказав хавбек Баварії.

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