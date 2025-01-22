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29 січня
22:00
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-
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-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
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-
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-
29 січня
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-
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РБ Лейпциг вирвав перемогу у Спортінга Лісабон

22 січня 2025

РБ Лейпциг вирвав перемогу у Спортінга Лісабон

"Бики" набрали свої перші три очки у цій Лізі чемпіонів.

У рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА лісабонський Спортінг вирушив у гості до Лейпцига.

На 19-й хвилині Беньямін Шешко вивів "биків" уперед, але на 75-й хвилині зірковий форвард португальської команди Віктор Дьокереш зрівняв рахунок у цьому бомбардирському протистоянні.

Утім, щастя Спортінга тривало недовго, оскільки за три хвилини після гола Дьокереша відзначився Юссуф Поульсен, який встановив підсумковий рахунок та приніс Лейпцигу перші очки в цьому розіграші Ліги чемпіонів.

РБ Лейпциг — Спортінг Лісабон 2:1
Голи: Шешко, 19, Поульсен, 78 -  Дьокереш, 75
РБ Лейпциг: Вандевордт — Гертрейда, Орбан, Бітшиабу, Раум (Клостерманн, 61) — Баумгартнер (Вермерен, 84), Зайвальд, Айдара (Кампль, 70), Сімонс (Нуса, 61) — Опенда (Поульсен, 62), Шешко
Спортінг Лісабон: Ісраель Вімбер — Фреснеда (Ешгаю, 76), Діоманде, Сен Жюст (Інасіу, 29), Араухо — Катаму (Дьокереш, 55), Дебаст (Сантуш Браганса, 55), Юльманн, Кенда — Трінкан, Гардер (Моріта, 55)
Попередження: Раум, Вандевордт, Орбан
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