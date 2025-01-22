Егіналду травмувався у матчі Ліги чемпіонів проти Бреста

Бразильський форвард пошкодив м'яз задньої поверхні стегна.

У рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар у номінально домашньому матчі зустрівся з французьким Брестом.

На 55-й хвилині тренерський штаб "гірників" на чолі з Маріно Пушичем був вимушений здійснити заміну, оскільки нападник української команди Егіналду отримав пошкодження.

20-річний бразилець під час забігання травмував м'яз задньої поверхні стегна, через що не зміг продовжити гру. Замість Егіналду на полі з'явився Лассіна Траоре.

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