Зінченко зіграє з перших хвилин за Арсенал проти Динамо Загреб

Український універсал розпочне матч Ліги чемпіонів із перших хвилин.

У рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал прийматиме на своєму полі загребське Динамо.

Тренерський штаб "канонірів" на чолі з Мікелем Артетою визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому знайшлося місце для українського універсала Олександра Зінченка.

Незважаючи на те, що 28-річного українця пов'язують можливим відходом з Арсеналу цієї зими, він вийде у складі на матч ЛЧ з перших хвилин.

Стартовий склад Арсеналу:

Матч Арсенал — Динамо Загреб відбудеться у середу, 22 січня, о 22:00 за київським часом.