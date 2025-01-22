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-
29 січня
22:00
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-
29 січня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Шахтар
-
29 січня
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Зінченко зіграє з перших хвилин за Арсенал проти Динамо Загреб

22 січня 2025

Олександр Зінченко, Getty Images

Український універсал розпочне матч Ліги чемпіонів із перших хвилин.

У рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал прийматиме на своєму полі загребське Динамо.

Тренерський штаб "канонірів" на чолі з Мікелем Артетою визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому знайшлося місце для українського універсала Олександра Зінченка.

Незважаючи на те, що 28-річного українця пов'язують можливим відходом з Арсеналу цієї зими, він вийде у складі на матч ЛЧ з перших хвилин.

Стартовий склад Арсеналу:

Матч Арсенал — Динамо Загреб відбудеться у середу, 22 січня, о 22:00 за київським часом.

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