Щесни "привіз" курйозний гол проти Бенфіки, збивши з ніг власного одноклубника

Невдалий вихід з воріт польського воротаря коштував Барселоні пропущеного м'яча.

У рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка зустрілася з каталонською Барселоною.

На 22-й хвилині португальському гранду вдалося повести в рахунку (2:1), коли Евангелос Павлідіс оформив дубль, проте цей гол грецького гравця не був би можливим без позиційної помилки воротаря "блаугранас" Войцеха Щесни.

Досвідчений поляк невдало зіграв на виході та збив з ніг свого одноклубника Алехандро Бальде, після чого Павлідісу залишалося лише забити у пусті ворота.

ВІДЕО ПОМИЛКИ ЩЕСНИ: