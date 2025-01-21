Фрімпонг, Мукіеле та Коварж — у стартовому складі Баєра на матч проти Атлетіко

Мадридський Атлетіко та леверкузенський Баєр зіграють у сьомому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Метрополітано.
Дієго Сімеоне, на тлі поразки від Леганеса (0:1), залучив до стартового складу Хіменеса до центру оборони, тоді як Льоренте зіграє праворуч у півзахисті.
Хабі Алонсо, після перемоги над менхенгладбахською Боруссією (3:1), використав із перших хвилин Коваржа в рамці воріт, тоді як Інакп'є повернеться до трійки в центрі оборони, а Мукіеле розташується на правому фланзі. Паласіос гратиме в центрі поля, тоді як Фрімпонг розташується під нападником.
Атлетіко: Облак — Моліна, Хіменес, Ленгле, Галан — Льоренте, Де Пауль, Барріос, Сімеоне — Альварес, Грізманн.
Запасні: Муссо, Гоміс, Аспілікуета, Галлагер, Коке, Корреа, Лемар, Ліно, Рікельме, Вітсель, Мандава, Ле Норман.
Запасні: Градецькі, Ломб, Гофманн, Андріх, Артур, Шик, Боніфейс, Гарсія, Гавіґгорст, Степанов, Оньєка.
Баєр: Коварж — Тапсоба, Та, Інкап’є — Мукіеле, Джака, Паласіос, Грімальдо — Фрімпонг, Вірц — Телла.
Гра Атлетіко — Баєр почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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