Фрімпонг, Мукіеле та Коварж — у стартовому складі Баєра на матч проти Атлетіко

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мадридський Атлетіко та леверкузенський Баєр.

Мадридський Атлетіко та леверкузенський Баєр зіграють у сьомому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Метрополітано.

Дієго Сімеоне, на тлі поразки від Леганеса (0:1), залучив до стартового складу Хіменеса до центру оборони, тоді як Льоренте зіграє праворуч у півзахисті.

Хабі Алонсо, після перемоги над менхенгладбахською Боруссією (3:1), використав із перших хвилин Коваржа в рамці воріт, тоді як Інакп'є повернеться до трійки в центрі оборони, а Мукіеле розташується на правому фланзі. Паласіос гратиме в центрі поля, тоді як Фрімпонг розташується під нападником.

Атлетіко: Облак — Моліна, Хіменес, Ленгле, Галан — Льоренте, Де Пауль, Барріос, Сімеоне — Альварес, Грізманн.

Запасні: Муссо, Гоміс, Аспілікуета, Галлагер, Коке, Корреа, Лемар, Ліно, Рікельме, Вітсель, Мандава, Ле Норман.



Баєр: Коварж — Тапсоба, Та, Інкап’є — Мукіеле, Джака, Паласіос, Грімальдо — Фрімпонг, Вірц — Телла.