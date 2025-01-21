Мічел — про Циганкова: Нам потрібен найкращий Віктор

Українець готовий до поєдинку проти Мілана.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував стан українського вінгера Віктора Циганкова перед матчем основного етапу Ліги чемпіонів проти Мілана.

"Циганков у порядку. Нам потрібен найкращий Віктор. Він добре почувається у фізичному плані, він здоровий, але все ще може додати", — наводить слова Мічела Estadiodeportivo.

Нинішнього сезону 27-річний українець провів 12 матчів, у яких забив гол та віддав дві гольові передачі.

Нагадаємо, матч Мілан — Жирона відбудеться завтра, 22 січня, о 22:00 за Києвом.