Мічел — про Циганкова: Нам потрібен найкращий Віктор

21 січня 2025

Віктор Циганков, Getty Images

Українець готовий до поєдинку проти Мілана.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував стан українського вінгера Віктора Циганкова перед матчем основного етапу Ліги чемпіонів проти Мілана.

"Циганков у порядку. Нам потрібен найкращий Віктор. Він добре почувається у фізичному плані, він здоровий, але все ще може додати", — наводить слова Мічела Estadiodeportivo.

Нинішнього сезону 27-річний українець провів 12 матчів, у яких забив гол та віддав дві гольові передачі.

Нагадаємо, матч Мілан — Жирона відбудеться завтра, 22 січня, о 22:00 за Києвом.

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