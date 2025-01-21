Лаже: Барселона претендує на перемогу в Лізі чемпіонів

Сьогодні Бенфіка проведе матч проти Барси.

Керманич Бенфіки Бруну Лаже поділився очікуваннями від матчу сьомого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Барселони.

"Барселона претендує на перемогу в Лізі чемпіонів. Це команда з фантастичними гравцями, і вони демонструють ДНК Барселони як команди, хоча можна помітити вплив Гансі Фліка. Зараз у них більш вертикальна гра і вони впевнено пресингують.

Є два фундаментальні аспекти. Один з них полягає в тому, що ми зосереджені на собі і на тому, як ми хочемо грати, як з м'ячем, так і без нього. Зокрема, як створити проблеми для високої лінії захисту. Другий, який є життєво важливим, – це домашня підтримка", — вважає Лаже.

Нагадаємо, матч Бенфіка — Барселона відбудеться сьогодні, 21 січня, о 22:00 за Києвом.