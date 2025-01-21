Лаже: Барселона претендує на перемогу в Лізі чемпіонів

21 січня 2025

Бруну Лаже, Вулвергемптон

Сьогодні Бенфіка проведе матч проти Барси.

Керманич Бенфіки Бруну Лаже поділився очікуваннями від матчу сьомого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Барселони.

"Барселона претендує на перемогу в Лізі чемпіонів. Це команда з фантастичними гравцями, і вони демонструють ДНК Барселони як команди, хоча можна помітити вплив Гансі Фліка. Зараз у них більш вертикальна гра і вони впевнено пресингують.

Є два фундаментальні аспекти. Один з них полягає в тому, що ми зосереджені на собі і на тому, як ми хочемо грати, як з м'ячем, так і без нього. Зокрема, як створити проблеми для високої лінії захисту. Другий, який є життєво важливим, – це домашня підтримка", — вважає Лаже.

Нагадаємо, матч Бенфіка — Барселона відбудеться сьогодні, 21 січня, о 22:00 за Києвом.

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