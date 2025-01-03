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-
Ювентус
-
21 січня
22:00
Црвена Звезда
-
ПСВ
-
21 січня
22:00
Бенфіка
-
Барселона
-
21 січня
22:00
Слован Братислава
-
Штутгарт
-
21 січня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
21 січня
22:00
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-
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-
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-
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-
22 січня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Зальцбург
-
22 січня
22:00
Селтік
-
Янг Бойз
-
22 січня
22:00
ПСЖ
-
Манчестер Сіті
-
22 січня
22:00
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-
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-
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Куртуа: УЄФА зробило правильний вибір із новим форматом Ліги чемпіонів

03 січня 2025

Куртуа: УЄФА зробило правильний вибір із новим форматом Ліги чемпіонів

Бельгійцю подобається новий формат ЛЧ.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа вважає, що новий формат Ліги чемпіонів освіжив турнір та привніс багато цікавих матчів на загальному етапі змагання.

"Новий формат Ліги чемпіонів схожий на ідею Суперліги, запропоновану нашим президентом Флорентіно Пересом.

Я думаю, вони зробили правильний вибір із цим новим форматом, тому що ми побачили багато захоплюючих ігор, і клуби мають боротися до кінця, ніхто не знає, що станеться", – сказав Куртуа.

Раніше повідомлялось, що клуби Саудівської Аравії влітку хочуть підписати Куртуа.

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