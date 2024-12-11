РБ Лейпциг — перша команда, яка вилетіла з Ліги чемпіонів-2024/25

"Бики" зазнали шість поразок у шести матчах основного раунду, втративши математичні шанси на плей-оф.

У рамках шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА бірмінгемська Астон Вілла здобула перемогу над Лейпцигом у результативному матчі з рахунком 3:2.

За підсумками цього протистояння, "бики" стали першої командою цього розіграшу ЛЧ, яка втратила будь-які математичні шанси на вихід до плей-оф найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Сталося це за два тури до завершення основного раунду, оскільки гравці Лейпцига зазнали шістьох поразок у шести матчах цієї Ліги чемпіонів, тому вони не зможуть піднятися до топ-24 турнірної таблиці.

В останніх двох турах німецький клуб зустрінеться з лісабонським Спортінгом та Штурм Грац.

Дивитися відео голів та огляд матчу РБ Лейпциг — Астон Вілла ви можете на Football.ua.