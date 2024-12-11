Жирона
0
Ліверпуль
1
10 грудня
19:45
Динамо Загреб
0
Селтік
0
10 грудня
19:45
РБ Лейпциг
2
Астон Вілла
3
10 грудня
22:00
Шахтар
1
Баварія
5
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
1
Інтер
0
10 грудня
22:00
Брест
1
ПСВ
0
10 грудня
22:00
Аталанта
2
Реал Мадрид
3
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
0
ПСЖ
3
10 грудня
22:00
Брюгге
2
Спортінг Лісабон
1
10 грудня
22:00
Атлетіко
-
Слован Братислава
-
11 грудня
19:45
Лілль
-
Штурм
-
11 грудня
19:45
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
11 грудня
22:00
Штутгарт
-
Янг Бойз
-
11 грудня
22:00
Мілан
-
Црвена Звезда
-
11 грудня
22:00
Феєнорд
-
Спарта Прага
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Аталанта
-
Штурм
-
21 січня
19:45
Монако
-
Астон Вілла
-
21 січня
19:45
Ліверпуль
-
Лілль
-
21 січня
22:00
Брюгге
-
Ювентус
-
21 січня
22:00
Црвена Звезда
-
ПСВ
-
21 січня
22:00
Бенфіка
-
Барселона
-
21 січня
22:00
Слован Братислава
-
Штутгарт
-
21 січня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
21 січня
22:00
Болонья
-
Боруссія Дортмунд
-
21 січня
22:00
РБ Лейпциг
-
Спортінг Лісабон
-
22 січня
19:45
Шахтар
-
Брест
-
22 січня
19:45
Феєнорд
-
Баварія
-
22 січня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Зальцбург
-
22 січня
22:00
Селтік
-
Янг Бойз
-
22 січня
22:00
ПСЖ
-
Манчестер Сіті
-
22 січня
22:00
Мілан
-
Жирона
-
22 січня
22:00
Спарта Прага
-
Інтер
-
22 січня
22:00
Арсенал
-
Динамо Загреб
-
22 січня
22:00

РБ Лейпциг — перша команда, яка вилетіла з Ліги чемпіонів-2024/25

11 грудня 2024

РБ Лейпциг — перша команда, яка вилетіла з Ліги чемпіонів-2024/25

"Бики" зазнали шість поразок у шести матчах основного раунду, втративши математичні шанси на плей-оф.

У рамках шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА бірмінгемська Астон Вілла здобула перемогу над Лейпцигом у результативному матчі з рахунком 3:2.

За підсумками цього протистояння, "бики" стали першої командою цього розіграшу ЛЧ, яка втратила будь-які математичні шанси на вихід до плей-оф найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Сталося це за два тури до завершення основного раунду, оскільки гравці Лейпцига зазнали шістьох поразок у шести матчах цієї Ліги чемпіонів, тому вони не зможуть піднятися до топ-24 турнірної таблиці.

В останніх двох турах німецький клуб зустрінеться з лісабонським Спортінгом та Штурм Грац.

Дивитися відео голів та огляд матчу РБ Лейпциг — Астон Вілла ви можете на Football.ua.

команди
   