Динамо Загреб — Селтік 0:0 Огляд матчу 10.12.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 10 грудня 2024 року.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 хорватський Динамо Загреб на власному полі зіграв унічию проти шотландського Селтіка.

Обидві команди перебувають на межі потрапляння до плей-оф турніру, тож обидвом потрібно було здобувати три залікові бали.

Однак у повністю рівному протистояння глядачі голів так і не побачили.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Загреб — Селтік у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Динамо Загреб — Селтік 0:0

Динамо Загреб: Загорац — Шпікич (Мбюкю, 73), Рістовскі, Бернауер, -, — — Качавенда, Рог, Батуріна (Ходжа, 82) — Куленович, П'яца (Стойкович, 82)

Селтік: Шмейхель — Джонстон (Ролстон, 46), Картер-Вікерс, Трасті, Тейлор — Бернарду (Маккован, 65), Макгрегор, Хатате (Енгелс, 65) — Кюн, Фурухасі (Айда, 72), Маеда (Форрест, 72)

Попередження: Рог, Куленович — Тейлор, Маеда, Ролстон.