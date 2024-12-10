Мораес — про очікування від матчу проти Баварії: Можливо, на Шахтар чекає щось історичне та неймовірне

Ексгравець "гірників" дав свій коментар перед поєдинком Ліги чемпіонів.

Колишній гравець Шахтаря Жуніор Мораес відвідав тренування "гірників" у Гельзенкірхені перед матчем проти Баварії в Лізі чемпіонів.

Мораес поділився емоціями від зустрічі з колишніми партнерами по команді та розповів, про що спілкувався з ними та керівництвом донецького клубу.

"Передусім вітаю всіх українців! Надзвичайно радий бути тут. Приїхати сюди та побачитися з командою — неймовірні емоції. Нещодавно я оголосив про завершення кар'єри і тому не міг не побачитися з командою. Щасливий, що Шахтар запросив мене на матч. Приємно бути поруч із клубом і проживати ці моменти, надто зараз, коли я ухвалив рішення "повісити бутси на цвях". Дуже особливий момент для мене, адже це клуб, де я мав чудові умови роботи й життя: тут я ставав чемпіоном, тут знайшов себе, розвинувся як у футбольному плані, так і поза межами поля. Усе, що зараз команда втілює на полі, заслуговує на похвалу, але й поведінка стосовно України та її народу, усе, що робить клуб поза полем, дуже багато важить, як на мене. Тому я щасливий бути тут", — зазначив 37-річний екснападник.

Він також відповів, які в нього очікування від майбутнього поєдинку.

"Дуже великі очікування щодо матчу. Я переконаний, на нас чекає дуже-дуже цікава гра, і хтозна, чи не увійде вона в історію Шахтаря як перемога над Баварією. Можливо, на клуб чекає щось історичне та неймовірне. Саме за це я вболіватиму. Тому зараз проживати таку мить на тлі завершення моєї кар'єри — це щось особливе. Подібна честь, яку виявив мені Шахтар, є надзвичайно важливою для мене", — додав Жуніор.

Нагадаємо, Мораес представляв Шахтар із липня 2018 року до березня 2022-го. На його рахунку 62 голи та 25 асистів у 106 матчах за "гірників". Разом із ними він двічі виграв чемпіонат України (2018/19 і 2019/20) та один Кубок України (2018/19).

Поєдинок Шахтар — Баварія в рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 стартує сьогодні, 10 грудня, о 22:00.